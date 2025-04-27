أبو الغيط يرحب بتعيين حسين الشيخ نائبا لرئيس فلسطين

رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، بتعيين حسين الشيخ نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائبا لرئيس دولة فلسطين.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن هذا الإجراء يشكل خطوة في سياق الإصلاح الذي أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أمام القمة العربية الطارئة في مارس الماضي.

وأعرب عن دعم الجامعة العربية للتوجه الإصلاحي من جانب السلطة الفلسطينية، مضيفاً أن الإصلاح يعزز الموقف الفلسطيني على الصعيد العالمي، ويبطل الذرائع الهادفة إلى المماطلة في استحقاقات السلام والتسوية.

وفي وقت سابق، صادقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على تعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس دولة فلسطين محمود عباس.

وقالت اللجنة التنفيذية في بيان لها، إنه "استنادًا إلى قرار المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في رام الله بتاريخ 24 أبريل 2025، بشأن استحداث منصب نائب رئيس دولة فلسطين وتعيينه، وبناءً على ترشيح رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين، وعلى الصلاحيات المخوّلة لنا، قررنا ما يلي: المصادقة على تعيين حسين شحادة محمد الشيخ نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دولة فلسطين".

وبموجب هذا القرار، أصبح حسين الشيخ، الذي شغل منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير منذ عام 2020، أول نائب لرئيس السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في تاريخها.