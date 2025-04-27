الأمن العام السوري: ضبط شحنة أسلحة في ريف حمص قادمة من لبنان

أعلن الأمن العام السوري اليوم السبت، أنه ضبط شحنة أسلحة في ريف حمص قادمة من لبنان.



وجاء في البيان: "إدارة الأمن العام في مدينة القصير بريف حمص تضبط شحنة أسلحة كانت مخبأة بحافلة قادمة من لبنان".

وأشار البيان إلى أنه تم اعتقال المتورطين في العملية.

يأتي ذلك في ظل توترات أمنية على الحدود اللبنانية في الأشهر الماضية بعد سقوط النظام السوري السابق.

الأمن العام السوري يضبط شحنة أسلحة في ريف حمص قادمة من لبنان

وكان الجيش اللبناني قد أعلن في مارس الماضي، نشر قوات تابعة له في بلدة حوش السيد علي، عند الحدود الشرقية مع سوريا، وتعزيز نقاطه العسكرية في المنطقة، وذلك بعد اشتباكات عنيفة على خلفية مقتل 3 أشخاص، قالت وزارة الدفاع السورية إنهم "جنود من الجيش السوري"، واتهمت "حزب الله" بتصفيتهم، في حين نفى الحزب بشكل قاطع أن يكون على علاقة بذلك.

وأكد وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى حينها، "مقتل 3 مهربين سوريين سلمت جثثهم إلى السلطات السورية"، وتمنى منها "تعزيز التجاوب لتجنب وقوع أحداث أمنية مفاجئة".

الأمن العام السوري يضبط شحنة أسلحة في ريف حمص قادمة من لبنان

وقد جرى اتصال بين منسى ونظيره السوري مرهف أبو قصرة أدى إلى وقف إطلاق النار وانسحاب المسلحين من الطرفين.