رئيس البرلمان العربي يرحب بتعيين حسين الشيخ نائبا لرئيس فلسطين

رحب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، اليوم، بتعيين حسين الشيخ نائباً لرئيس دولة فلسطين، معرباً عن ثقته الكبيرة بأن هذه الخطوة تشكل دعماً مهماً لتطوير عمل منظمة التحرير الفلسطينية.

واعتبر اليماحي أن هذه الخطوة تؤكد على وحدة الصف الفلسطيني داخل إطار المنظمة، كما تعمل على تعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والنضال الوطني، وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وعبر رئيس البرلمان العربي عن تمنياته لحسين الشيخ بالسداد والتوفيق والنجاح في أداء مهامه لخدمة القضية الفلسطينية العادلة.

وجدد اليماحي، تأكيد البرلمان العربي على موقفه الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، وقضيته الوطنية العادلة حتى ينال حقوقه المشروعة في العودة والحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، داعياً كافة الأطراف الدولية والأممية بالاضطلاع بمسئولياتها، لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، والذي لن يتحقق إلا بحل القضية الفلسطينية استناداً لقرارات الشرعية الدولية وتحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني.