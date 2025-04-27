إصابة 10 أشخاص بعد سقوط ستاند الإضاءة فى حفل بقصر البارون

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة عن ملابسات حادث انهيار ستاند الإضاءة الرئيسي فى حفل خاص بمؤتمر طبي دولي بقصر البارون في القاهرة.



أشارت التحريات إلى أن انهيار ستاند حديدي معلق به الإضاءة وكشافات الأنوار الخاصة بالحفل حدث قبل بدء الفقرة الغنائية الخاصة بالفنان تامر حسنى، ونتج عن ذلك إصابة ما يزيد عن 10 أشخاص من العاملين والجمهور وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة مفاده سقوط ستاند إنارة على الجمهور في حفل خاص بمؤتمر طبي دولي كان من ضمن فقراته فقرة غنائية للفنان تامر حسني في قصر البارون.



على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين إصابة ما يزيد عن 10 أشخاص؛ جراء سقوط الاستاند وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.