فتح أبواب كاتدرائية القديسة مريم لزيارة قبر البابا فرنسيس اليوم

سوف يتمكن العامة من زيارة قبر بابا الفاتيكان فرنسيس اليوم الأحد في كاتدرائية القديسة مريم الكبرى بعد يوم من دفنه في كنيسته المفضلة بوسط روما.

ومن المرجح أن يشارك مئات الآلاف من الأشخاص في تقديم واجب العزاء في بابا الفاتيكان الذي توفي في عيد الفصح يوم الاثنين الماضي عن عمر يناهز 88 عاما.

وسيعاد فتح الكنيسة الواقعة في وسط العاصمة الإيطالية في موعد الفتح المعتاد بعد دفن فرنسيس الذي وافته المنية بعد فترة طويلة من الصراع مع المرض.

وقد ووري جثمان الحبر الأعظم الثرى هناك يوم السبت بعد قداس جنائزي أقيم في ساحة القديس بطرس، حيث احتشد نحو 250 ألف شخص في الساحة وفي الشوارع القريبة. ثم سار موكب الجنازة عبر وسط روما حتى وصل إلى الكنيسة.

وكانت طقوس جنازة فرنسيس أكثر تواضعا من الباباوات السابقين، كما كان يتمنى، ولكن على الرغم من تواضعه، إلا أنه كان يحظى بشعبية كبيرة واصطف نحو 150 ألف شخص في طرقات روما لتوديعه أثناء مرور موكبه الجنائزي.

وتوفي بابا الفاتيكان فرنسيس بعد إصابته بجلطة دماغية أعقبها غيبوبة وفشل في القلب، بعد أن عانى في الأسابيع الأخيرة من فشل تنفسي حاد وارتفاع ضغط الدم الشرياني وأمراض أخرى.