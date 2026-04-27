افتتاح معرضي أسامة ناشد و علاء حجازي بجاليري ضي الزمالك

افتتح الفنان طارق الكومي، نقيب التشكيليين، والناقد التشكيلي هشام قنديل، مساء الأحد بجاليري ضي الزمالك، معرضي الفنانين أسامة ناشد و علاء حجازي.

تستمر فعاليات المعرضين لمدة أسبوعين.

حضر الافتتاح عدد كبير من الفنانين والنقاد أبرزهم الدكتورة سهير عثمان والدكتور شمس القرنفلي والفنان مجدي عثمان والدكتور سامي البلشي والدكتور حسن غانم والفنانة راندا إسماعيل والفنان عاطف الشافعي والدكتورة أسماء الدسوقي والدكتور إيهاب الأسيوطي وفنان الكاريكاتير سمير عبدالغني والفنان سعدنى السلاموني والدكتورة داليا نجم.

المعرض الأول للفنان أسامة ناشد، ويحمل عنوان "تقاسيم"، وهو أحد أبرز الرسامين المصريين المعاصرين، ويستلهم "ناشد" لوحاته من البيئة المصرية وموضوعاتها التي عبر عنها، منها الريف، حياة الصيادين، النيـل والمراكـب الشراعية، بحـس إنساني وفني، باستخدام حبر روترنج بالقلم الرابيدو على الورق المقوى.

والمعرض الثاني للفنان علاء حجازي يحمل عنوان "عزف منفرد"، ويتضمن خمسين لوحة رسم فنية منفذة بخامات متنوعة مثل الفحم والرصاص، حيث استلهم الفنان الرموز والزخارف من مصر القديمة والمعاصرة.

وتعكس لوحات علاء حجازي قضايا اجتماعية وثقافية متعددة، منها الهوية والانتماء، عبر مزيج يجمع بين أساليب الرسم التقليدية والتقنيات الفنية الحديثة.