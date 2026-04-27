الإثنين 27 أبريل 2026 10:38 م القاهرة
عواصف شديدة تضرب الغرب الأوسط الأمريكي وتغرق الشوارع وتحاصر المسافرين

كانساس سيتي (أمريكا) (أ ب)
نشر في: الإثنين 27 أبريل 2026 - 10:24 م | آخر تحديث: الإثنين 27 أبريل 2026 - 10:24 م

ضربت موجة من العواصف الشديدة، أجزاءً من الغرب الأوسط الأمريكي؛ ما تسبب في تساقط الثلوج وهبوب الرياح القوية وهطول الأمطار الغزيرة، وأدى إلى غمر الشوارع بالمياه وحصار المسافرين وسط استنفار لفرق الإنقاذ وتحذيرات من موجات أعنف قادمة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، أن أكثر من 64 مليون شخص في الغرب الأوسط يواجهون خطر العواصف الشديدة بعد ظهر ومساء اليوم الاثنين، مع وجود خطر متوسط في منطقة سانت لويس لتعرضها لإعصارات متعددة وطويلة المسار وهطول كثيف للثلوج.

وقال خبير الأرصاد الجوية في مركز التنبؤ بالعواصف التابع للهيئة في نورمان بأوكلاهوما إيفان بنتلي عبر منصة إكس "إن منطقة الخطر الأكبر تمتد عبر وسط ميسوري وصولا إلى جنوب إلينوي وجنوب شرق ميسوري.


