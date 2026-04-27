العراق يؤكد مجددا منع أي محاولة لاستهداف أراضيه

جدد المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق اليوم الاثنين، حق العراق في الدفاع عن نفسه ومنع أي محاولة لاستهداف أراضيه.

وقال صباح النعمان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، إن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، ترأس اليوم الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني.

وشدد السوداني على "حصر السلاح بيد الدولة واتخاذ إجراءات حازمة بحق الجهات الخارجة عن القانون واتخاذ الإجراءات الأمنية والعسكرية والقانونية اللازمة لمنع أي اعتداء على دول الجوار من الأراضي العراقية، أو أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية، والتصدي لأي جهة تعمل خارج إطار الدولة، مع ملاحقة مرتكبي هذه الأعمال دون استثناء، بما يضمن حماية أمن العراق وسيادته".

وأضاف أن الاجتماع أكد "فصل ومحاسبة الجهات والعناصر المسيئة أو المتورّطة بأعمال غير قانونية وإحالتها إلى القضاء وحماية البعثات الدبلوماسية ويُعدّ أي مساس بأمن وسلامة البعثات والمنشآت الدبلوماسية أمرا مرفوضا وبالضد من القانون، وستتخذ الحكومة إجراءات حازمة عسكرية وأمنية وقانونية وإدارية بحق مرتكبي هذه الأفعال، وبما يصون سيادة الدولة وهيبة مؤسساتها".

كما أكد المجتمعون "تعزيز آليات تبادل المعلومات والتقديرات الأمنية، وبما يسهم في دعم الجهود المشتركة لمكافحة التهديدات العابرة للحدود وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية ذات الصلة في مواجهة التحديات الأمنية، وبما يعزز التعاون القائم على احترام السيادة والمصالح المشتركة والتأكيد على ضرورة التزام الدول المجاورة الشقيقة والصديقة بعدم استخدام أراضيها منطلقا للإعتداء على العراق، أو المس بسيادة أراضيه وحرمة أجوائه ومياهه".