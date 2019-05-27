دنماركي قد يصبح أول عمدة أجنبي لمدينة ألمانية كبيرة

فاز مواطن دنماركي في المرحلة الأولى من انتخابات العمودية بمدينة روستوك شمالي ألمانيا، وقد يصبح أول عمدة أجنبي لمدينة ألمانية كبيرة إذا فاز في جولة الإعادة الشهر المقبل.

وحصل رجل الأعمال الدنماركي كلاوس روه مادسون، وهو مستقل مدعوم من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر، على نسبة 6ر34% من الأصوات في الانتخابات التي جرت أمس الأحد، ليواجه بذلك منافسه من حزب "اليسار" شتيفن بوكهان، الذي حصل على نسبة 9ر18%، في جولة الإعادة المقررة في 16 حزيران/يونيو المقبل.

ويتنافس المرشحان ليحلا محل رولاند ميتلينج، الذي سيتقاعد عقب شغله منصب عمودية المدينة المطلة على بحر البلطيق على مدار 14 عاما.

ويحق لمواطني الاتحاد الأوروبي، الذين يعيشون في بلد آخر في الاتحاد غير موطنهم، التصويت والترشح للانتخابات البلدية والأوروبية في الدولة التي يقيمون فيها.