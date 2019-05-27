وفاة 37 شخصا إثر غرق قارب في بحيرة بالكونغو

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ذكرت السلطات، اليوم الاثنين، أن 37 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وفُقد 200 آخرون بعد غرق قارب في بحيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقع الحادث في بحيرة ماي ندومبي بالقرب من قرية لوكانجا فى غرب البلاد يوم السبت.

وقال كوسموس مبو ويمبا، عمدة مدينة إنونجو عاصمة إقليم ماي-ندومبي: "جرى انتشال 37 جثة من المياه ولكن هناك أكثر من 200 مفقود".

وأضاف أنه جرى إنقاذ 185 راكبا، مؤكدا أنه كان هناك 400 شخص على متن القارب. وقال العمدة إن مالك القارب اعتقل أمس الأحد.

وقال قس محلي: "يسع القارب الكبير لنقل ثمانين شخصا ولكنه كان يحمل 400 " عندما غرق.

وتعتبر حوادث العبارات شائعة في البحيرات والأنهار في الكونغو. وغالبًا ما تكون القوارب مكتظة وتفتقر إلى سترات النجاة.