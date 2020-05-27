التضامن: بنك ناصر يدعم القطاع الصحي بـ38 مليون جنيه

قالت نيفين القباج وزير التضامن ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إنه تم توجيه جزء من مساهمات قطاع التكافل بالبنك لدعم القطاع الصحي لتطوير وتجهيز عدد كبير من المستشفيات العامة والجامعية والمعاهد التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة بما تحتاجه من غرف للرعاية المركزة وغرف عمليات وأجهزة تشخيصية وعلاجية لخدمة المرضي بالمجان.

وأشارت القباج، في تصريحات لها اليوم، إلى أن البنك قام بالعديد من المساهمات في مجال الصحة حيث بلغ إجمالي المساعدات والمساهمات التي قدمها البنك أكثر من 38 مليون جنيه.

من جانبه، أوضح شريف فاروق نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك، أن من اسهامات البنك في القطاع الطبي تتمثل في دعم إعادة ترميم وتشغيل مبني المعهد القومي للأورام بعد حادث الانفجار بمبلغ 5 ملايين جنيه، فضلا عن تقديم دعم لمستشفي نور الاسلام الخيري بجهاز استبلزر لتثبيت التيار الكهربائي بمبلغ 45 ألف جنيه بالاضافة الي تزويد مستشفى الشيخ زويد المركزي بـ 5 اجهزة للكلي الصناعية بمبلغ 925 ألف جنيه.

وأضاف فاروق، أنه تم ايضا دعم وحده المناظير بمستشفيات الحميات والجهاز الهضمي والكبد بقنا بمبلغ 930 ألف جنيه ودعم وحدة الغسيل الكلوي التابعة لمديرية الشئون الصحية بقنا بقرية حجارة قبلي بـ13 ماكينة للغسيل الكلوي بمبلغ مليوني و600 ألف جنيه ودعم محطة معالجة المياة بها بمبلغ 100 ألف جنيه كذلك دعم حضانات الاطفال المبتسرين بـ40 حضانة و20 جهاز تنفس صناعي للأطفال بمبلغ 10 ملايين جنيه.

ولفت إلى أن البنك لم يغفل دوره في دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تم تجهيز قاعة العلاج الطبيعي وجلسات التخاطب وجهاز السمعيات الخاص بالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمبلغ مليوني جنيه، كما تم دعم قسم الأورام بمستشفى المبرة بأسيوط بمبلغ 4 ملايين و950 ألف جنيه تقريبا، وساهم البنك في دعم مستشفيات جامعة القاهرة قسم أمراض القلب والأوعية الدموية بشراء مستلزمات طبية للقسطرة العاجلة بمبلغ مليون و500 ألف جنيه والمساهمة بشراء جهاز ميكروسكوب جراحي لحالات الأذن الدقيقة وزراعة القوقعة وجراحات قاع الجمجمة لوحدات عمليات الأذن والأنف والحنجرة بمبلغ مليوني تقريبا.