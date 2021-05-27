 محافظ كفر الشيخ يوجه بشن حملات تموينية على الأسواق ومحلات الجزارة والمخابز - بوابة الشروق
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محافظ كفر الشيخ يوجه بشن حملات تموينية على الأسواق ومحلات الجزارة والمخابز

محمد نصار
نشر في: الخميس 27 مايو 2021 - 6:02 ص | آخر تحديث: الخميس 27 مايو 2021 - 6:02 ص

عقد اللواء أشرف موافي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اجتماعاً بحضور اللجنة العليا للتموين، والمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، لمناقشة عدد من الشكاوى والطلبات الخاصة بالتموين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ.

 
ومن ناحيته، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بشن حملات على الأسواق بالتعاون بين مديرية التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين، والرقابة التموينية على الأسواق والمحلات التجارية ومحال الجزارة والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمى، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، وتوصيل الدعم لمستحقيه.
 
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه وكيل وزارة التموين بشن حملات تموينية على المخابز لضبط المخالفين من أصحاب المخابز، وتحرير محاضر نقص وزن الأرغفة وتحويل المخالفين للنيابة المختصة، مشدداً على منع الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة، وغلق محال الجزار التي لا تحرص على تغطية اللحوم، حفاظا على صحة المواطنين.

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