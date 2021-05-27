نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى تركيا لتعزيز العلاقات

توجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الخميس، إلى تركيا، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الحكومة التركية.

ويرافق النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، كل من وزير الزراعة والغابات الطاهر حربي، ووزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد، ووزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم عبد النبي، ووزير النقل ميرغني موسى حمد، ووزير التنمية العمرانية والطرق والجسور عبدالله يحيى، وعدد من المسؤولين.

ووفقا للصفحة الرسمية لمجلس السيادة على موقع فيسبوك، فإن الزيارة تهدف إلى بحث مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة.