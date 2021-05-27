 ماكرون في رواندا لمحاولة تطبيع العلاقات التي عكر صفوها الإبادة الجماعية عام 1994 - بوابة الشروق
الخميس 27 مايو 2021 12:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من تتوقع للفوز في كأس السوبر الأفريقي يوم الجمعة 28 مايو
النتـائـج تصويت

ماكرون في رواندا لمحاولة تطبيع العلاقات التي عكر صفوها الإبادة الجماعية عام 1994

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - صورة أرشيفية
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الخميس 27 مايو 2021 - 11:48 ص | آخر تحديث: الخميس 27 مايو 2021 - 11:48 ص

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى رواندا اليوم الخميس، في محاولة لتطبيع العلاقات بين البلدين التي تعكر صفوها طيلة سنوات؛ بسبب تصرفات فرنسا إبان الإبادة الجماعية عام 1994 التي خلفت 800 ألف قتيل، في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وهذه هي أول زيارة لماكرون لرواندا منذ توليه منصبه، وعبر عن أمله قبل مغادرته إلى رواندا في تدشين بداية جديدة في العلاقات.

وبعد لقائه مع نظيره الرواندي بول كاجامي، يزور ماكرون نصبا تذكاريا لضحايا الإبادة الجماعية، التي شهدت قتل عناصر من أغلبية الهوتو لعدد كبير من أقلية التوتسي ومن الهوتو المعتدلين.

وخلصت لجنة من المؤرخين في الآونة الأخيرة إلى أن فرنسا تتحمل مسؤولية كبيرة عن الإبادة الجماعية.

وكان أحد الاستنتاجات أن باريس ظلت تغض الطرف عن الاستعدادات لعمليات القتل. ومع ذلك، لم يكن هناك دليل على تواطؤ فرنسا في القتل.

ومن المقرر أن يواصل ماكرون جولته الأفريقية بزيارة جنوب أفريقيا غدا الجمعة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك