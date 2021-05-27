4 اتهامات قادت المقاول الهارب محمد علي إلى محاكمة الجنايات بقضية الجوكر

التحقيقات: استخدام شبكة المعلومات الدولية للتحريض على التجمهر والشروع في قتل ضباط الشرطة

كشف أمر إحالة المقاول الهارب محمد علي و102 آخرين إلى محكمة الجنايات، تفاصيل اتهامهم بالتدبير والاشتراك في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر واستخدام شبكة المعلومات الدولية للتحريض على التجمهر والشروع في قتل ضباط الشرطة باستخدام أسلحة آلية، فى القضية المعروفة بـ"قضية الجوكر".

"الترويج لجرائم إرهابية وتعريض سلامة المواطنين للخطر"، كانت أبرز التهم الموجهة للهارب وذلك من واقع التحقيقات، وننشر أبرز الاتهامات التي وجهتها نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم محمد على:

- المتهم دبر تجمهرا من شأنه تعريض المواطنين وسلامهم إلى الخطر، والاعتداء على الأشخاص والتأثير على رجال السلطة العامة باستخدام العنف؛ بأن حرض فى مقاطع فيديو عبر اليوتيوب بشبكة المعلومات على المشاركة فى تجمهر بشارع الأربعين بمحافظة السويس، محدد العنوان التاريخ.

- روج بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهابية بإذاعة مقاطع مصورة عبر موقع اليوتيوب، وتداولها باقي المتهمين عبر مجموعات الكتونية بموقعي فيسبوك وواتساب، وتتضمن المقاطع تحريضا على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم يتخللها التأثير على رجال السلطة بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض المبين بالتحقيقات.

- استخدم موقعين على شبكة المعلومات للترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، بأن استخدم موقع يوتيوب للترويج لأفكار مزعومة عن الفساد فى مؤسسات الدولة، والدعوة للمشاركة فى تجمهرات مناهضة لنظام الحكم يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء اعمالهم باستعمال القوة والعنف وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر

- حرضو على ارتكاب جرائم إرهابية ببث مقاطع مصورة عبر شبكة المعلومات الدولية، وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر، فيسبوك، على تطبيق الواتساب بذات الشبكة على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة وتعريض حياتهم للخطر.