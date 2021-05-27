باكستان: 2726 حالة إصابة جديدة بكورونا و75 حالة وفاة

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أعلنت باكستان، اليوم الخميس، تسجيل 2726 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات في البلاد جراء الجائحة 911 ألفا و302 حالة.

وذكرت صحيفة "ذا إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 20 ألفا و540 حالة بعد تسجيل 75حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس.

كما تعافى 3091 مريضا من الفيروس القاتل في يوم واحد، ما يرفع إجمالي حصيلة المتعافين إلى 831 ألفا و744.

وطبقا للمركز الوطني للقيادة والعمليات، بلغ إجمالي الحالات النشطة في مختلف أنحاء البلاد 59 ألفا و18 حالة.