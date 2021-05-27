تعليم المنيا يبحث تطوير مناهج التعليم الفني ليواكب احتياجات العصر الحالي

قال الدكتور صفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حريصة على تطوير جميع مقررات التعليم الفني؛ لمواكبة احتياجات العصر الحالي، موضحا أن الاهتمام بالتعليم الفني لا يقل شيئا عن الاهتمام بالتعليم العام.

وأضاف صفوت، خلال اجتماعه بموجهي التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، والذي عقد تحت رعاية المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل الوزارة، اليوم الخميس، أن تحويل المقررات الدراسية للتعليم الفني، لنظام «الجدارات» الذي يعتمد على تدريب وتعليم الطلاب كيفية إتقان الحرف والصناعات لمواكبة التطورات التي يتطلبها سوق العمل.

وأوضح وكيل المديرية، الدور الكبير الذي يلعبه موجهو التعليم الفني في الارتقاء بمستوى المعلم والطالب خصوصا بعد انطلاق البرنامج التدريبي «بناء قدرات الموجهين والمعلمين في تقويم الجدارات للتعليم الفني».