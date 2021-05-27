كارتيرون يسعى لنقل تفوقه في الدوري لبطولة الكأس.. والدراويش في اختبار قوي لانتفاضة الفريق..

يلتقي الزمالك مع ضيفه الإسماعيلي في التاسعة من مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر على ملعب ستاد السويس الجديد.

وتأهل الزمالك لهذا الدور بعد الفوز على حرس الحدود في دور 32، أما الإسماعيلي فقد فاز على نادي لا فيينا في نفس الدور، وسيلاقي الفائز من هذه المباراة نادي مصرالمقاصة في ربع النهائي، وذلك بعد أن فاز على نادي سيراميكا كليوباترا في دور الـ16.

ووتعتبر مباراة الإسماعيلي والزمالك من المواجهات الكلاسيكية في تاريخ الكرة المصرية، حيث التقى الفريقان من قبل في 129 مباراة في جميع البطولات، تمكن الزمالك من الفوز في 60 مباراة، بينما فاز الإسماعيلي في 34 مباراة، وتعادل الفريقين في 35 مباراة.

سجل الزمالك 175 هدفًا في مرمى الإسماعيلي، بينما سجل الدراويش 129 هدفًا في مرمى الزمالك، ويعتبر حسني عبدربه الهداف التاريخي للمواجهات بين الناديين، حيث سجل 10 أهداف، فيما يعتبر عبدالواحد السيد أكثر اللعبين مشاركة بواقع 20 مباراة.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري، وكان أخرها بشكل مثير في مباراة قوية ودراماتيكية أمام المصري البورسعيدي مساء الإثنين الماضي بنتيجة 3-2. ويواصل الزمالك تصدر جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 54 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن الأهلي أقرب منافسيه، علمًا بأن الأهلي له 5 مباريات مؤجلة.

وسيغيب عن الزمالك في مباراة اليوم، المدافع محمد عبدالغني لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة المصري، وهو ما يزيد من متاعب الزمالك الدفاعية مع استمرار غياب محمود علاء للإصابة.

ويعاني الزمالك أيضا من إيقاف نجم الوسط طارق حامد، لحصوله على طرد مباشر في اللقاء ذاته، ليغيب عن لقائي الإسماعيلي ثم الجونة في الدوري، كما يفتقد الزمالك لجهود مهاجمه المغربي حميد أحداد، بسبب الإصابة.

ودخل الزمالك معسكرًا مغلقًا، في العين السخنة استعدادًا لمباراة اليوم، وشهد المران مشاركة اللاعبين بقوة وسط تركيز من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على بعض الجمل الفنية المتفق عليها.

وشهد المعسكر مشاركة يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك بشكل طبيعي بعد التعافي من إصابته لتتأكد جاهزيته لمباراة الإسماعيلي، بعدما غاب عن مباراة المصري.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من محمد عواد، حازم إمام، محمود حمدي الونش، محمد عبدالسلام، محمد عبد الشافي، إسلام جابر، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمود عبد الرازق شيكابالاوسيف الدين الجزيري.

أما الإسماعيلي فبعد أن كان في مناطق الخطر، نجح في الفوز في آخر 7 مباريات له، وتقدم للمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويعيش الإسماعيلي حالة فنية منتعشة بعد التعاقد مع إيهاب جلال، والذي يتولى مسؤولية القيادة الفنية للفريق، ونجح في انتشال الفريق من قاع جدول الدوري والارتقاء به إلى المركز الثاني عشر.

من جهته أشاد حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الإسماعيلي، بمستوى الفريق في المباريات الأخيرة وخاصة أمام مصر المقاصة في الجولة الماضية من الدوري الممتاز والتي فاز بها الفريق بنتيجة 2-1، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مباراة الزمالك تحتاج إلى استعدادات خاصة.

وتحدث إبراهيم عن مواجهة الزمالك القادمة في كأس مصر قائلا: «لقاء في غاية الصعوبة، وسيكون هناك استعدادات خاصة لهذه المواجهة، بعد النتائج الجيدة للزمالك، فهو فريق يمتلك مجموعة مميزة فنيا خاصة على المستوى الفردي».

وأتم: «لقب كأس مصر ضمن حسابتنا ولذلك نسعى بقوة للفوز على الزمالك، في ظل اكتمال صفوفنا ورغبة الجهاز الفني في توسيع القاعدة ومنح عدد كبير من اللاعبين فرصة المشاركة».

ومن المتوقع أن يدخل الإسماعيلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من محمد فوزي، حسين السيد، مروان الصحراوي، محمد هاشم، عبد الله جمعة، محمد حسن، محمد عادل، محمد صادق، أحمد مدبولي، شكري نجيب وفخر الدين بن يوسف.