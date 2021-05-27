الاهلي سوبر الاندية الافريقية يواجه نهضة بركان صاحب الكونفدرالية الوحيدة

يلتقي النادي الأهلي مع نهضة بركان المغربي، غدا الجمعة على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة ، قطر ، لتحديد الفائز بالنسخة 29 من كأس السوبر الإفريقي.

الأهلي يحمل رقما قياسيا كأكبر عدد من ألقاب السوبر حيث يحمل نادي القرن 6 ألقاب من أصل ثماني نهائيات خاضها، وآخرها نسخة 2014 على حساب الصفاقسي التونسي.

وفي المقابل، لم يفز نهضة بركان باي نسخة من بطولة كأس السوبر الإفريقي ولم يشارك في أي نسخة سابقة لها.

كان الأهلي قد تأهل لمواجهة نهضة بركان في السوبر بعد التتويج بلقب دوري ابطال افريقيا النسخة الاخيرة.

فيما يلعب نهضة بركان المباراة بصفته الحاصل على لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفيما يلي تاريخ الأندية الحاصلة على لقب السوبر الإفريقي والتي يحتل لقبها النادي الأهلي:

1993 – Africa Sports (كوت ديفوار).

1994 – Zamalek (مصر).

1995 – Esperance (تونس).

1996 – Orlando Pirates (جنوب إفريقيا).

1997 – Zamalek (مصر).

1998- Etoile du Sahel (تونس).

1999 – ASEC Mimosas (كوت ديفوار).

2000 – Raja (المغرب).

2001 – Hearts of Oak (غانا).

2002 – Al Ahly (مصر).

2003 – Zamalek (مصر).

2004 – Enyimba (نيجيريا).

2005 - Enyimba (نيجيريا).

2006 – Al Ahly (مصر).

2007 - Al Ahly (مصر).

2008 – Etoile du Sahel (تونس).

2009 - Al Ahly (مصر).

2010 – TP Mazembe (الكونغو).

2011 - TP Mazembe (الكونغو).

2012 – MAS Fez (المغرب).

2013 - Al Ahly (مصر).

2014 - Al Ahly (مصر).

2015 – ES Setif (الجزائر).

2016 - TP Mazembe (الكونغو).

2017 – Mamelodi Sundowns (جنوب إفريقيا).

2018 – Wydad (المغرب).

2019 – Raja (المغرب).

2020 – Zamalek (مصر).