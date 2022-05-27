إنقاذ 15 راكبًا من يخت سياحي جنح بشاطئ ميامي في الإسكندرية

أنقذت قوات الإنقاذ البحري في الإسكندرية، اليوم الجمعة، 15 شخصًا، كانوا على متن يخت سياحي، تعرض للجنوح والغرق جزئيًا في مياه البحر، بالقرب من شاطئ البوريفاج في منطقة ميامي، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، إخطارًا من غرفة العمليات، وشرطة النجدة، يفيد ورود عدة استغاثات من بعض ركاب يخت سياحي، طالبين العون والإنقاذ بعد تعرضهم لخطر الغرق؛ إثر جنوحه بمن عليه، وغرق جزءً منه.

وبانتقال الجهات المعنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، تم محاوطة اليخت، وإنقاذ جميع المتواجدين على متنه وخروجهم سالمين، أعقب ذلك سحب اليخت السياحي إلى الشاطئ بمعرفة قوات الإنقاذ البحري، بالتعاون مع قوات حرس الحدود.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد أرجع الفحص الأولي للحادث وقوعه بسبب عطل فني مفاجئ في اليخت، وتم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شطة أول المنتزه، وجار العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.