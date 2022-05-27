الكرملين: الحرب الاقتصادية ضد روسيا وبيلاروسيا لن تمنع الاندماج بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "كرملين"، ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الحرب الاقتصادية التي بدأها الغرب ضد روسيا وبيلاروسيا لن تمنع البلدين من إحراز المزيد من التقدم والاندماج داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وقال المتحدث الروسي في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن "هناك صعوبات مرتبطة بالحرب الاقتصادية التي بدأت على الأقل ضد اثنين من أعضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا وبيلاروسيا)"، مُشددًا على أن هذه الحرب لن تمنع البلدين من العمل داخل إطار المجلس الاقتصادي الأوراسي في سبيل تحقيق المزيد من التطوير والاندماج.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تقدم مساهمة جادة للغاية في ضمان الأمن الغذائي وتتصرف بمسؤولية كبيرة في هذا المجال.

وقال بوتين، خلال اجتماع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، اليوم الجمعة، إن "الوضع في العالم ليس سهلا، ونحن ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي نقدم مساهمة جادة للغاية في حل المشكلات الغذائية"، مشيرا إلى أن بلاده وجميع الأعضاء الآخرين في الاتحاد يتصرفون بأعلى درجة من المسؤولية في هذا المجال.

وتابع أنه "من المهم استمرار إيلاء اهتمام خاص لضمان الأمن الغذائي"، موضحا أن جميع دول الاتحاد الخمس، من خلال إنتاجها الخاص، تغطي بالكامل الاحتياجات المحلية للأنواع الرئيسية من المنتجات الغذائية والزراعية".

وكان بوتين قد لفت أمس الخميس، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، إلى أن وضع الأمن الغذائي قد ساء بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية المناهضة لروسيا.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شارك أمس الخميس عبر تقنية "الفيديو" في الجلسة الكاملة للمنتدى الاقتصادي الأوراسي الذي يعقد حاليًا في مدينة بيشكيك عاصمة قيرغيزستان، وشملت الجلسة مناقشات حول مسائل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي مع الشركاء الأجانب.

كما ذكرت تقارير سابقة أنه من المتوقع أن يبحث المشاركون في المنتدى الجوانب الحالية لعمليات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بما فيها الخطوط الاستراتيجية لتنمية التكامل بحلول عام 2025، مٌشيرًا إلى أن المبادئ التوجيهية لسياسة الاقتصاد الكلي للدول الأعضاء في الاتحاد ستتم الموافقة عليها.

يُشار إلى أن المنتدى الاقتصادي الأوراسي هو مؤتمر تجاري سنوي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ويعقد بالتناوب في واحدة من الدول الأعضاء داخل الاتحاد.