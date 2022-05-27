وزيرة الداخلية الألمانية تزور إسرائيل لبحث قضايا الأمن ومكافحة معاداة السامية

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تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر التوجه إلى إسرائيل يوم الاثنين المقبل، في زيارة تستغرق ثلاثة أيامن بحسب ما أعلنته الوزارة في برلين اليوم الجمعة.

وأوضحت الوزارة أن فيزر، التي تنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، ستجري محادثات خلال الزيارة تتعلق بقضايا الأمن العام والأمن السيبراني ومكافحة معاداة السامية.

كما تعتزم فيزر التوقيع على إعلان نوايا بشأن التعاون في مجال التدريب الشرطي مع نصب ياد فاشيم لضحايا المحرقة النازية (الهولوكوست) في القدس.

ومن المقرر أيضا أن تجري فيزر محادثات مع نائب وزير الدفاع الإسرائيلي الون شوستر حول مكافحة تمويل الإرهاب والتعاون في مجال الحماية المدنية.

وستضع الوزيرة الألمانية إكليلا من الزهور أمام نصب ياد فاشيم إحياء لذكرى ضحايا الهولوكست.

وذكرت الوزارة أن فيزر ستجري محادثات صباح يوم الأربعاء المقبل مع الإدارة الإسرائيلية للأمن السيبراني لبحث سبل التعاون بين البلدين في هذا المجال.