 حمدين صباحي: سجناء الرأي ليسوا على جدول أعمال الحوار المنتظر - بوابة الشروق
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حمدين صباحي: سجناء الرأي ليسوا على جدول أعمال الحوار المنتظر

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 27 مايو 2022 - 12:38 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 مايو 2022 - 12:38 ص

قال السياسي حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبي، إن موضوع سجناء الرأي ليسوا على جدول أعمال الحوار المنتظر، لأنه ضرورة موضوعية سابقة على الدخول فيه.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «مصر جديدة»، الذي يقدمه ضياء رشوان عبر فضائية «etc»، مساء اليوم الخميس، أن الوقت الذي سوف يستغرقه الحوار المنتظر يرتبط بجدول أعماله، مؤكدًا ضرورة الالتفات إلى سجناء الرأي المغمورين، لأنهم يعبرون عن بيوت حزينة.

وأكد أن خروج عدد معتبر من سجناء الرأي يمنح شعورًا بالاطمئنان بأن الوعد ينفذ ولو تباعًا بطريقة موضوعية ومقدرة، مضيفًا أنه يمكن البدء في الحوار فورًا بعد استيفاء ضرورة موضوعية سابقة على الحوار وإطلاق سراح السجناء.

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