إقالة وزير الصحة السنغالي على خلفية وفاة 11 رضيعا في حريق بمستشفى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مساء الخميس، في داكار العاصمة السنغالية أن الرئيس ماكي سال أقال وزير الصحة في حكومة بلاده عبد الله ضيوف على خلفية وفاة 11 طفلا في حريق بمستشفى في مدينة تيواون (120 كيلومترا شمال العاصمة داكار).

وأفادت وسائل إعلام سنغالية بأن الرئيس ماكي سال عين السيدة ماري خيميس انجوم ندياي وزيرة للصحة وكانت تشغل منصب المديرة العامة للصحة العمومية.

وأثار الحادث الذي التهم قسم التوليد بمستشفى عبد العزيز سي داباك في مدينة تيفوان بغرب البلاد ، موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي في السنغال.

وأعلنت الرئاسة السنغالية الحداد ثلاثة أيام في السنغال ابتداء من يوم الخميس.