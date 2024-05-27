أستاذ أدب عبري: محاولة دولة الاحتلال تغليف الحرب في قطاع غزة بالدين إفلاس

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الأدب العبري، إن بعض اليهود معارضون للصهيونية، وبعضهم يطالبون بجواز سفر من الأمم المتحدة بدون جنسية، مشيرًا إلى أن اليمين الإسرائيلي المتطرف يستغل ضعف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب فساده والفوضى السياسية الجامحة في دولة الاحتلال.

وتابع أنور خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "TEN"، مساء الأحد، أن دولة الاحتلال تقلصت وأصبحت من حيفا إلى جنوب دولة الاحتلال، وهناك مطلب الآن بعودة الإسرائيليين إلى شمال دولة الاحتلال بعد ضربات حزب الله، والبعض يرفض العودة إلى هذه المناطق، وهذا يعني ضعف الردع الإسرائيلي.

ولفت إلى أن ثلث المجتمع الإسرائيلي من المتدينين، بينما الأغلبية من العلمانيين، مشيرًا إلى أن محاولة تغليف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالدين هو إفلاس، ودليل على عدم القدرة على المناورة السياسية.