نشأت الديهي: مصر أظهرت العين الحمراء لدولة الاحتلال

قال الإعلامي نشأت الديهي إن مصر نجحت في الضغط على تل أبيب لإدخال المساعدات إلى الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم، حيث دخلت اليوم 150 شاحنة لأول مرة منذ 20 يومًا.

وتابع "الديهي" خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن دولة الاحتلال أعلنت بالأمس الانسحاب من معبر رفح، متوقعًا افتتاح معبر رفح خلال أيام، بعد وضع آلية لإدخال المساعدات، معقبًا: "مصر أظهرت العين الحمراء لدولة الاحتلال، ومصرما بتهزرش. ما قامت به مصر من ضغوط على دولة الاحتلال والولايات المتحدة جعلها تتراجع عن احتلال معبر رفح، ووضع آلية لتدفق المساعدات إلى الجانب الفلسطيني مرة أخرى".

وأشار إلى أن الجيش المصري يواصل إسقاط المساعدات على الأشقاء في قطاع غزة، وهناك تنسيق مع الأمم المتحدة لتوفير أكبر قدر من مواد الإغاثة لسكان غزة، لسرعة احتواء الأزمة الإنسانية الحالية.