مقررة أممية تناشد الدول العربية: اقطعوا علاقاتكم مع إسرائيل الآن

قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، إن المجازر مستمرة منذ أشهر في قطاع غزة؛ بسبب الإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل.

وشددت خلال تصريحات لفضائية «الجزيرة»، اليوم الاثنين، على أهمية قطع العلاقات الاقتصادية والسياسية والتجارية مع إسرائيل، إذا لم يتم إعلان وقف إطلاق النار في غزة اليوم أو غدًا.

ونوهت أن «الدول الغربية مرتبكة وضائعة وفقدت بوصلتها بالنسبة للأحداث في غزة»، متوجهة بحديثها إلى الدول العربية: «اقطعوا علاقاتكم مع إسرائيل الآن حماية للفلسطينيين».

وأشارت إلى أن الأراضي المحتلة يجب ألا تخضع للسيادة الإسرائيلية، مضيفة: «يجب ألا يكون هناك وجود أممي، بل يتوجب أن يأتي هذا الوجود من الأردن ومصر».

وأرجعت غياب القدرة الدولية على وقف المجزرة في غزة وتنفيذ قرارات العدل الدولية، إلى عدم تحرك الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لوقف العنف واتخاذ قرارات حاسمة.

وقبل قليل، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ234 على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الاثنين، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 66 شهيدًا و383 إصابة».

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 36 ألفًا و50 شهيدًا، و81 ألفًا و26 إصابة.

ونوهت أن مجزرة رفح أمس أسفرت عن استشهاد 45 مواطنًا، بينهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن، وإصابة 249 آخرين.