 البرلمان العربي يحذر من خطورة وتداعيات مسيرة الأعلام بالقدس - بوابة الشروق
الجمعة 27 مايو 2022 1:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟
النتـائـج تصويت

البرلمان العربي يحذر من خطورة وتداعيات مسيرة الأعلام بالقدس

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 27 مايو 2022 - 12:44 م | آخر تحديث: الجمعة 27 مايو 2022 - 12:44 م

حذر البرلمان العربي، من خطورة وتداعيات «مسيرة الأعلام» التي تنظمها قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد المقبل بالقدس، على أمن واستقرار المنطقة، في تحد سافر واستفزازي للشعب الفلسطيني، والأمتين العربية والإسلامية.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الجمعة، أدان البرلمان العربي، في بيان له، ما أعلنته جماعات المستوطنين المتطرفين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وممارسة الطقوس التلمودية ورفع الأعلام فيما يسمى بيوم توحيد القدس، بقرار إسرائيلي وحماية جيش الاحتلال، مؤكدًا أنه اعتداء على المقدسات الإسلامية .
كما شدد على أن ما يجري في القدس المحتلة من هدم للمنازل وتشريد الأهالي وحملة الاعتقالات واقتحامات المسجد الأقصى يأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل، والذي يتنافى مع الأعراف والمواثيق الدولية كافة، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات والاستفزازات التي تمارسها قوات الاحتلال والمستوطنين لتجنب تداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك