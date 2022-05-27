تعليم مطروح: 1816 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات غدا

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن 4553 طالبا يؤدون الإمتحانات غدا منهم 1816 طالبا بشهادة التعليم الثانوي الصناعة من خلال 11 لجنة ثلاث سنوات ولجنة 5 سنوات، بالإضافة إلى 736 طالب تعليم ثانوي زراعي من خلال 4 لجان و1945 طالبا وطالبة بالتعليم الثانوي التجاري و56 طالب تعليم ثانوي فندقي وذلك من خلال 8 لجان على مستوى المحافظة.

وأضاف أنه تم عقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية وربطها بجميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة الموقف والعملية الامتحانية أولا بأول والتعامل السريع مع أي مواقف قد تطرأ، وتذليل أية عقبات.

في نفس الوقت تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استعدادات المحافظة المكثفة لانطلاق امتحانات شهادة الدبلومات الثانوية الفنية غدا السبت، والتي تنطلق على مستوى المحافظة من خلال 24 لجنة امتحانية فرعية يؤدي خلالها طلبة الشهادات الثانوية الفنية المختلفة الامتحانات، مع التأكيد على انتهاء جميع الاستعدادات وجاهزية اللجان لانطلاق الامتحانات وتوفير كل سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والمراقبين.