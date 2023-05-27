رئيس شعبة الدواجن: نبحث تصدير بيض المائدة للخارج بسبب ضعف القدرة الشرائية

كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن تعرض منتجي ومربي الدواجن إلى خسائر في التكلفة النهائية لمنتج بيض المائدة، موضحا أن سعر تكلفة الكرتونة يبلغ 115 جنيهًا، في حين يصل إلى المستهلك بسعر يتراوح من 85 إلى 90 جنيهًا.

وأضاف في تصريحات لقناة «الحدث اليوم» مساء الجمعة، أن سعر بيض المائدة الأحمر في المزارع يبلغ 85 جنيهًا، والأبيض 78 جنيهًا، موضحا أن إنتاج كرتونة من البيض يستلزم 5 كيلو جرامات من علف البياض البالغ سعر الطن منه في الأسواق 23 ألف جنيه.

وتابع: «القدرة الشرائية للمواطن المصري ضعيفة، وتوجد مشاكل محدش.. النهاردة بيشتري بيض في ظل أن الإنتاج جيد»، مشيرا إلى أن الشعبة تدرس في التوقيت الحالي؛ حل تلك الأزمة الراهنة بالتصدير للخارج، والذي من شأنه أن يعزز من مصدر دخل الدولار وتقوية الاقتصاد المصري، فضلا عن زيادة فرص العمل.

وشار إلى استقرار أسعار الدواجن في المزارع ليتراوح سعرها على مدار الأيام العشرة الماضية بين 61 إلى 64 جنيهًا، مؤكدا أنه يعد سعرًا عادلا في ظل ما يشهده السوق من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

وأكد أن الفترة المقبلة؛ قد تشهد انخفاضًا أكثر في سعر الدواجن؛ شريطة استمرار تراجع أسعار الأعلاف في الأسواق؛ نتيجة الإفراجات الجمركية الأخيرة، مشيرا إلى انخفاض طن العلف إلى 24 ألفًا خلال الآونة الأخيرة.