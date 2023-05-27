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تسببت أعطال في نظام البوابات الإلكترونية لجوازات السفر في المطارات البريطانية في تأخير طويل لمن يصلون إلى البلاد مع بدء عطلات البنوك.

ووصف المسافرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي طوابير انتظار لعدة ساعات في عدد من المطارات بما في ذلك مطار هيثرو وجاتويك، حيث تعين فحص جوازات سفر الوافدين يدويا بدلاً من الآلات الأوتوماتيكية.

وتأتي هذه الأعطال، فيما يتوقع أن يسافر الملايين عبر الطرق والنقل العام في مطلع الأسبوع الجاري، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وكتب أحد المسافرين الذين وصلوا إلى مطار هيثرو عبر موقع تويتر: "هبطت (طائرتنا) للتو لنجد مشاهد من الفوضى المطلقة. طوابير لمدة ساعتين لمجرد الوصول إلى الطابور الحقيقي. وبوابات معطلة".

ووصف مسافر آخر في مطار جاتويك الموقف بأنه "مسخرة تامة".

وقال متحدث باسم مطار جاتويك إن المشكلة بدأت مساء الجمعة لكن طوابير الانتظار قلت صباح اليوم السبت.

وأضاف: "قد يواجه بعض الركاب تأخيرات في الهجرة بسبب مشكلة على الصعيد الوطني تتعلق بالبوابات الإلكترونية لقوة الحدود البريطانية".

وأوضح: "يعمل موظفونا مع قوة الحدود في المملكة المتحدة، الذين يقومون بمراقبة الجوازات بما في ذلك البوابات الإلكترونية، لتقديم المساعدة للمسافرين عند الضرورة".

ونشر مطار هيثرو على تويتر: "نحن على دراية بوجود مشكلة على مستوى البلاد تؤثر على البوابات الإلكترونية، التي تديرها قوة الحدود".

و"تؤثر هذه المشكلة على عدد من منافذ الدخول وليست قاصرة على مطار هيثرو".

وتابع قائلا: "تعمل فرقنا بصورة وثيقة مع قوة الحدود للمساعدة في حل المشكلة في أسرع وقت ممكن ولدينا زملاء إضافيون متاحون لإدارة قوائم الانتظار وتوفير الرعاية للركاب. نعتذر عن أي تأثير لهذا على رحلات الركاب".

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية إن قوة الحدود وضعت "خططا قوية" لنشر الضباط من أجل الحد من الإرباك وأوقات الانتظار.