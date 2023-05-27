ناير ناجي: تقديم أعمال فنية ضخمة لإعادة إحياء مشروع إحياء الأوبرا في الشكل المسرحي

قال المايسترو ناير ناجي قائد أوركسترا مكتبة الإسكندرية، إن المكتبة تشهد للمرة الأولى منذ عقود طويلة؛ إعادة إنتاج مشروع إحياء الأوبرا في شكله المسرحي لجمهور الإسكندرية، من خلال تقديم أعمال فنية ضخمة بالتعاون مع معهد غوته الألماني.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة «CBC» مساء الجمعة، أن المشروع يضم مجموعة كبيرة من الفنانين والموسيقيين من جنسيات مختلفة، مؤكدا أنه بداية لتأسيس وعودة لذلك التقليد مرة أخرى إلى جمهور الإسكندرية، بعد عرض أوبرا كارمن العام الماضي.

وأكد أن نجاح عرض أوبرا «كارمن» العام الماضي؛ مثل ضغط كبير بعد البداية الكبيرة التي حققها، مشيرا إلى تقديم عروض أوبرا «دون جيوفاني» لموتسارت على مدار 3 أيام في المكتبة منذ أيام، موضحا أن نصف أعداد الحاضرين؛ كانت المرة الأولى التي يحضرون عروض خلالها أوبرا.

من جانبه ألقى الدكتور راجح داوود، المشرف علي مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، باللوم على دور المؤسسات التعليمة ووسائل الإعلام؛ بشأن عدم الاهتمام بتنمية مشاعر الأجيال الجديدة؛ من خلال عرض وتعليم الفنون خلال مراحل التعليم الأساسي ما قبل الجامعي، أو بثها عبر وسائل الإعلام، مؤكدا أن تطور المجتمعات يقاس بمدى انتشار الفنون.

وشهدت مكتبة الإسكندرية تقديم أوبرا «دون جيوفاني» على مدار 3 عروض على مسرح المكتبة قدمت على خلال ثلاثة أيام.

ويعد مشروع الأوبرا؛ مشروعا تعليميا للشباب من دارسي الغناء الأوبرالي في الإسكندرية؛ في محاولة لخلق جيل جديد يحمل رسالة الفنون الرفيعة.