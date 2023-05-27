بايرن ميونيخ يحقق إنجازا غير مسبوق في دوريات أوروبا

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حقق فريق بايرن ميونيخ الألماني، رقمًا قياسياً على مستوى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

توج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني بسيناريو مثير، بالفوز على مضيفه كولن (2-1)، مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي أقيم على ملعب راين إينرجي، في الجولة 35 والأخيرة من المسابقة.

وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات والأرقام الرياضية، أصبح بايرن ميونيخ أول فريق يحرز 11 لقباً متتالياً في تاريخ الدوريات الأوروبية الكبرى. كما حصد الفريق البافاري اللقب رقم 33 في تاريخه.

ونجح العملاق البافاري في تعثر بوروسيا دورتموند بالتعادل مع ماينز (2-2)، ليحسم اللقب رسمياً.

وتوج البايرن باللقب بفارق الأهداف بعدما تساوى مع أسود فيستفاليا في الصدارة برصيد 71 نقطة.