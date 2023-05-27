 بايرن ميونيخ يحقق إنجازا غير مسبوق في دوريات أوروبا - بوابة الشروق
السبت 27 مايو 2023 7:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟

النتـائـج تصويت

بايرن ميونيخ يحقق إنجازا غير مسبوق في دوريات أوروبا

شريف أبوحمد
نشر في: السبت 27 مايو 2023 - 6:57 م | آخر تحديث: السبت 27 مايو 2023 - 6:57 م

حقق فريق بايرن ميونيخ الألماني، رقمًا قياسياً على مستوى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى. 

توج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني بسيناريو مثير، بالفوز على مضيفه كولن (2-1)، مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي أقيم على ملعب راين إينرجي، في الجولة 35 والأخيرة من المسابقة.

وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات والأرقام الرياضية، أصبح بايرن ميونيخ أول فريق يحرز 11 لقباً متتالياً في تاريخ الدوريات الأوروبية الكبرى. كما حصد الفريق البافاري اللقب رقم 33 في تاريخه.

ونجح العملاق البافاري في تعثر بوروسيا دورتموند بالتعادل مع ماينز (2-2)، ليحسم اللقب رسمياً.

وتوج البايرن باللقب بفارق الأهداف بعدما تساوى مع أسود فيستفاليا في الصدارة برصيد 71 نقطة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك