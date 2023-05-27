أوكرانيا تطلب صواريخ تاوروس من ألمانيا

طلبت أوكرانيا من ألمانيا تسليمها صواريخ كروز من طراز "تاوروس".



وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية، أمس الجمعة، إن الوزارة تلقت طلبا بذلك من الجانب الأوكراني في الأيام القليلة الماضية.



ولم تدل المتحدثة بأي تفاصيل أخرى بشأن الرسالة، مثل عدد الصواريخ التي تطلبها كييف.



وكان خبير شئون الدفاع لدى الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، رودريش كيزفيتر، دعا مؤخرا إلى تسليم صواريخ "تاوروس" الألمانية لأوكرانيا.



وقال كيزفيتر لشبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية: "يتعين على شركاء أوكرانيا الآن أن يذهبوا إلى أقصى ما في وسعهم وأن يزودوا أوكرانيا بكل ما يمكن أن تستخدمه من أسلحة في القتال، وكل ما هو مسموح به بموجب القانون الدولي".



وبحسب بيانات كيزفيتر، يمكن لهذه الصواريخ التي يصل مداها إلى 500 كيلومتر أن تكون "مساهمة مفيدة للغاية من ألمانيا"، مضيفا أن صواريخ كروز ستمكن أوكرانيا من "ضرب البنية التحتية العسكرية الروسية بعيدا عن خط المواجهة"، موضحا أن الجيش الألماني اشترى حوالي 600 صاروخ من هذا النوع قبل عشر سنوات، مشيرا إلى أن من بينها حاليا "حوالي 150" صاروخا جاهزا للاستخدام.



وفي المقابل، أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن تحفظه حيال هذا الاقتراح.



وقال الوزير يوم الثلاثاء الماضي على هامش اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل إنه لا يريد الخوض في كل نظام أسلحة وإعطاء إجابة افتراضية لسؤال افتراضي، مضيفا: "أعتقد أنه ثبت أننا لا نتصرف على هذا النحو دائما، أو أننا لا نضع خطوطا حمراء أو بيضاء"، مؤكدا ضرورة منح أوكرانيا دعما كبيرا والتعامل معها بمسئولية.



وفي الوقت نفسه، ذكر بيستوريوس أنه "يعتقد أنه يجب علينا دعم أوكرانيا بكل الأنظمة المسموح بها بموجب القانون الدولي والتي تحتاجها للانتصار في هذه الحرب والتي يمكننا توفيرها". وعندما سئل عما إذا كان قد يرى أيضا خطرا في تسليم محتمل للطائرات المقاتلة من طراز "إف-16"، قال: "لا أرى أي خطر تصعيد في هذه المرحلة".