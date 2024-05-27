سيد علي يسخر من ظهور ياسمين صبري على السجادة الحمراء بمهرجان كان: محدش يعرفها غير المصور بتاعها

سخر الإعلامي سيد علي، من ظهور الفنانة ياسمين صبري على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي الدولي.

وقال خلال برنامجه «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين: «صحيح هي سيدة مصرية جميلة لكن موجودة على السجادة الحمراء في مهرجان كان ومحدش يعرفها غير المصور بتاعها اللي بيصورها».

وأضاف: «وجود ياسمين صبري على السجان الحمراء.. بأمارة إيه؟.. هي قدّمت إيه علشان تروح هناك».

واعتبر أن ظهور ياسمين صبري في المهرجان جاء على سبيل الدعاية، موضحًا أن دائما ما حضور يجب أن يكون مرتبطًا بأعماله الفنية.

ورأى أن حضور الفنانين في الفترة الحالية بات يتضمن المهرجانات والتكريمات وليس الأعمال الفنية.



وكانت الفنانة ياسمين صبري، قد نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، مشاهد لها من أحدث ظهور لها، على هامش حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ77.



