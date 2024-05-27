حماس: الاحتلال يرتكب أبشع المجازر والمذابح غير المسبوقة العصر الحديث

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قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه الهمجي وحرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقده مساء الاثنين في العاصمة اللبنانية بيروت، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أبشع المجازر والمذابح التي لم يسبق لها مثيل في العصر الحديث.

وأشار إلى أن الاحتلال يستهتر بكل القرارات الأممية والمواثيق الدولية، وينتهك كل القيم والأعراف والشرائع السماوية وتأكيدا لطبيعة هذا الاحتلال الذي تأسس كيانه على الإرهاب والقتل والمجازر.

ونوه بأن الاحتلال مارس سلوكه الإجرامي منذ بدء هذا العدوان، متخذا المدنيين العزل والأبرياء والبنى التحتية والمرافق المدنية هدفًا للعدوان.

وأشارإلى أن الاحتلال قتل وأعدم أكثر من 36 ألف شهيد، بجانب نحو 81 ألف جريح، ونحو عشرة آلاف مفقود.

ولفت إلى أن الاحتلال دمر المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والجامعات، وغيرها من المرافق المدنيين.

وأكد أن الاحتلال لاحق النازحين إلى أماكن نزوحهم وأحرق خيامهم ومنع عنهم كل مقومات الحياة الإنسانية وأمعن في حرب التجويع والتهجير كعنوان بارز لحرب الإبادة.