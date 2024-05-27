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كولر عن إمام عاشور: جمهور الأهلي يحب اللاعب الحريف

محمود باهي
نشر في: الإثنين 27 مايو 2024 - 5:05 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 مايو 2024 - 5:05 ص

أشاد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بأداء لاعب وسط الفريق إمام عاشور.

قال كولر "جمهور الأهلي يحب اللاعب الحريف، وإمام لاعب دولي وقدم أداء رائعا مع الزمالك، ولكنه تعرض لإصابة كبيرة أثناء احترافه في الدنمارك".

وأشار المدرب السويسري عبر قناة (إم بي سي مصر 2) "كما تعرض لإصابة في الكتف مع منتخب مصر، وبدأ يستعيد مستواه تدريجيا".

وتابع "الغياب 3 أشهر يحتاج وقتا للتعافي والتدريب جيدا والتدرج في المشاركة بالمباريات، لقد قدم (إمام) أداء مميزا أمام الترجي على مستوى التحركات والاستحواذ والمراوغات".

وبسؤاله من بإمكانه الاحتراف بناد أوروبي إمام عاشور أم محمد عبد المنعم أم أحمدعبد القادر، أجاب كولر "اللعب في أوروبا صعب جدا، واللاعب المصري إذا أراد الاحتراف يجب أن يغير الكثير من الأمور في حياته ويتنازل عن أمور أخرى".

وأتم تصريحاته في هذا الصدد "إمام عاشور وعبد المنعم وعبد القادر بإمكانهم الاحتراف في أوروبا".

يذكر أن إمام عاشور كانت له تجربة احتراف قصيرة للغاية مع ميتلاند الدنماركي في الموسم الماضي، وكذلك أحمد عبد القادر في الدوري التشيكي قبل أربعة أعوام.


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