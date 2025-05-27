إسرائيل تعترض صاروخا من اليمن وصفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن، بينما دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق من البلاد.

ولم ترد تقارير رسمية في البداية عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.

وتم تفعيل الإنذارات في أجزاء مختلفة من إسرائيل خلال الأيام الأخيرة بسبب الصواريخ التي أُطلقت من اليمن.

ومنذ نحو ثلاثة أسابيع، أصاب صاروخ منطقة قرب المطار الدولي بالقرب من تل أبيب للمرة الأولى، مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص.

وتواصل جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن تقديم نفسها كجزء من المقاومة الأوسع ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وتطلق الجماعة، التي تسيطر على أجزاء واسعة من اليمن الذي يشهد حربا، الصواريخ باتجاه إسرائيل منذ بداية الحرب الأخيرة في غزة، في ما تصفه بالتضامن مع حركة حماس الفلسطينية.

كما شن الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر.

وبعد انهيار الهدنة بين إسرائيل وحماس منتصف مارس، تصاعدت هذه الهجمات، وردت القوات الجوية الإسرائيلية بغارات جوية على أهداف تابعة للجماعة في اليمن، بما في ذلك مدينة الحديدة الساحلية.