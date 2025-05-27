لاوتارو مارتينيز: الفوز بدوري الأبطال سيكون حلما قد تحقق

اعتبر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان، الذي سيواجه باريس سان جيرمان يوم السبت في ملعب أليانز أرينا في ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا، أنهم يستحقون التواجد مرة أخرى في المنافسة على اللقب بعد المباراة النهائية التي خاضوها وخسروها في عام 2023 أمام مانشستر سيتي، وأكد أنه إذا فازوا بالبطولة "سيكون حلما قد تحقق".

وقال في مقابلة مع وسائل إعلام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا): "هذا العام، منذ بداية المنافسة، واجهنا فرقا كبيرة مرة أخرى في ملاعب ذات ظروف صعبة للغاية، وأظهرنا دائما أسلوب لعبنا وخصائصنا. الحقيقة هي أننا نستحق التواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا، مرة أخرى، بفضل العمل والتضحية التي بذلناها".

وأكد الدولي الأرجنتيني أن مدربه، سيموني إنزاجي، "لديه حقا شيء مميز" وأنه "مدرب فائز وهذا هو الأهم"، وأكد أن باريس سان جيرمان "فريق قوي ومتماسك يهاجم ويدافع بشكل جيد"، لذلك يجب عليهم "توخي الحذر".

وأضاف: "بعض لاعبيهم، من خط الوسط إلى الأمام، هم مفاتيح اللعب. نعرف الكثير منهم؛ لقد لعبوا في إيطاليا. نحتاج إلى تحليل نقاط قوتهم وضعفهم، واستغلالها لجعل هذه المباراة وهذا النهائي مباراة عظيمة".

وتابع: "قبل كل شيء، يجب أن نستمتع بها، لأنها كانت منافسة صعبة ووصلنا إلى النهائي مرتين في السنوات الثلاث الماضية، لذلك نستحق ذلك. لقد بذلنا جهدا، ونحن متواضعون ونريد الاستمرار في التطور".

واعترف لاوتارو مارتينيز، الذي خاض بالفعل تجارب خوض نهائيات كبرى، مثل نهائي إسطنبول السابق أو نهائي كأس العالم في قطر أمام فرنسا، بأن التواجد في مثل هذه المباريات "لحظات فريدة تبقى محفورة في الذاكرة".

وأكد أن "خوض نهائي آخر بهذه الأهمية، في هذه المسابقة، سيكون أمرا لا يصدق. إنه حلم أصبح في متناول أيدينا مرة أخرى، ولا أريد حتى أن أفكر فيما إذا كنت سأحقق هذا الهدف الذي نتوق إليه جميعا، والذي لم يحققه إنتر منذ فترة طويلة. أتطلع بشدة إلى الاستمتاع باللحظة، بهذا النهائي، بهذه المباراة. إذا تحقق ذلك، فسيكون حلما قد تحقق".