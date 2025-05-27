تنتهي اليوم الثلاثاء، امتحانات نهاية العام لسنوات النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي، لتبدأ إجازة نهاية العام، وتستعد المدارس لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية السبت المقبل 31 مايو.

وتواصل المدارس تصحيح الامتحانات أولا بأول، وشددت المديريات التعليمية على الكنترولات بتحري الدقة الكاملة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وأن يتم التصحيح أولا بأول دون تأخير مع مراجعة نموذج الإجابة بدقة، تطبيق مبدأ الشفافية والمساواة التامة في التعامل مع أوراق الطلاب، ضمان السرية الكاملة لأعمال الكنترول وعدم السماح بأي تهاون أو تجاوز.

وأضافت أنه سيتم إعلان نتائج سنوات النقل بالمدارس بعد الانتهاء من التصحيح والرصد والمراجعة وسيتم إعلانها في صورة درجات، بعد اضافة درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول والاختبارات الشهرية وأعمال السنة.

وبالنسبة للصفين الأول والثاني الابتدائي سيتم اعلان النتائج في صورة ألوان كالتالي الأزرق يفوق التوقعات دائما: من 85% إلى 100%، الأخضر يلبي التوقعات: من 65% لأقل من 85%، الأصفر يلبي التوقعات أحيانا: من 50% لأقل من 65%، الأحمر أقل من المتوقع: أقل من 1% إلى أقل من 50%.

ويوضع أسفل إخطار النجاح نتيجة تقييم التلميذ من المعلم رائد الفصل لمختلف الجوانب الشخصية والسلوكية، ويتضمن رصد نقاط التمييز وتشخيص جوانب الضعف، وذلك إلى جانب نتيجة تقييم الميول والاتجاهات.

وأكدت المديريات أنه لن يتم صعود تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي للصف الأعلى إلا إذا اجتاز التلميذ التقييم المبدئي والتقييم النهائي وحضور نسبة لاتقل عن ٦٠٪َ من نسبة الحضور المقررة، ومن لم يستوف متطلبات النجاح في التقييمات أو نسبة الحضور المقررة يخضع لبرنامج علاجي ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ