وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الثلاثاء، إلى جمهورية روسيا الاتحادية، في زيارة رسمية هي الأولى منذ توليه رئاسة المجلس في أبريل 2022.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إن العليمي وصل إلى موسكو في مستهل زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية، تلبية لدعوة الرئيس فلاديمير بوتين، في إطار العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الصديقين.

وأوضحت الوكالة أن الزيارة تتناول مباحثات بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتنسيق المواقف إزاء عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الملف اليمني وجهود إحلال السلام بالبلاد، إضافة إلى الأمن الإقليمي والدولي.

كما يتضمن برنامج الزيارة لقاءات مع عدد من كبار المسئولين في مجلس الدوما والحكومة الروسية، وفعاليات سياسية ودبلوماسية وفكرية تعنى بالشأن اليمني وموروثه الثقافي والحضاري، بحسب الوكالة اليمنية.

وتعد الزيارة الأولى لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى موسكو، وفق مراسل الأناضول.

ويرافق العليمي خلال الزيارة وزير الخارجية وشئون المغتربين شائع الزنداني، ومستشارو رئيس مجلس القيادة الرئاسي للدفاع والأمن الفريق محمود الصبيحي، والتنمية والإعمار المهندس عمر العمودي، والشئون الثقافية مروان دماج، بحسب "سبأ".

وفي 23 ديسمبر 2023، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، التزام الحكومة اليمنية والحوثيين بحزمة تدابير ضمن "خارطة طريق" تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار، وتحسين ظروف معيشة المواطنين.

ولم يتم تنفيذ خارطة الطريق، وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة والحوثيين بشأن المسئولية عن عدم إحراز تقدم في هذا المسار.

ومنذ أبريل 2022، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل أكثر من 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال)، منذ 21 سبتمبر 2014.

ودمرت الحرب معظم القطاعات في اليمن، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثيةً في العالم، حسب الأمم المتحدة.