رئيس وزراء فرنسا يعرض خطة موازنة متعددة الأعوام خلال يوليو المقبل

قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسو بايرو إن حكومته ستعرض خطة موازنة متعددة الأعوام في يوليو المقبل لكبح عجز الموازنة وتنظيم المالية العامة على مدار ثلاثة إلى أربعة أعوام.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بايرو قال إنه لن يفصح عن أي إجراءات معينة مسبقا حيث أنه يجب مراعاة جميع مقترحات الموازنة.

وقال بايرو في حوار مع إذاعة ار ام سي وشبكة بي اف ام التلفزيونية " سيكون تصرف غير مسؤول و مخز وخائن للبلاد إذا بقينا في الوضع الحالي".

وكان صندوق النقد الدولي قد قال الأسبوع الماضي إن فرنسا في طريقها لتحقيق نسبة عجز الموازنة وهي 4ر5% من الناتج الاقتصادي هذا العام، مضيفا أنه يتعين عليها الاستعداد لبذل المزيد من الجهود في المستقبل لمواجهة أزمة تصاعد الديون.

ويذكر أن الحكومة الفرنسية قد تعهدت سابقا بخفض عجز الموازنة إلى 3% بحلول 2029.