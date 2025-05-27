السكك الحديدية الألمانية تُبسّط عملية شراء تذاكر قطارات من جميع أنحاء أوروبا

أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" أنه من المقرر أن يُصبح شراء تذاكر رحلات قطارات من جميع أنحاء أوروبا أسهل للمقيمين في ألمانيا ابتداء من خريف هذا العام.

ويرى البعض أن هذه خطوة نحو تكامل أفضل بين أنظمة السكك الحديدية المحلية العديدة في أوروبا.

وبحلول نهاية عام 2026 تَعِد "دويتشه بان" بتوفير "تذاكر لجميع خطوط السكك الحديدية الرئيسية في الدول المجاورة" عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها.

وقال ميشائيل بيترسون، رئيس قسم النقل لمسافات طويلة في "دويتشه بان"، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ": "يشهد السفر الدولي لمسافات طويلة ازدهارا ملحوظا"، مشيرا إلى أن عام 2024 كان أقوى عام في هذا القطاع بالنسبة للسكك الحديدية الألمانية، حيث حقق نموا بنسبة 22% مقارنةً بعام 2019 قبل جائحة كورونا.

وبينما تواصل شركة السكك الحديدية الألمانية إضافة رحلات جديدة إلى خدماتها، مثل إطلاق خدمة قطار "آي سي إي" فائق السرعة مؤخرا بين برلين وباريس، لا تزال هناك العديد من المشكلات المتعلقة بالسفر بالقطارات في أوروبا.

وأزضح ماتياس جاستيل، النائب البرلماني عن حزب الخضر، والخبير في شئون السكك الحديدية منذ سنوات، والعضو في المجلس الإشرافي لشركة "إنفراجو" وهي شركة معنية بالبنية التحتية تابعة لـ"دويتشه بان": "لا توجد شبكة سكك حديدية أوروبية متكاملة".

وغالبا ما تبدأ المشكلات عند شراء التذاكر، حيث كثيرا ما تتطلب الرحلات عبر الحدود شراء تذاكر متعددة، كل منها على حدة. وهذا ليس مزعجا فحسب، بل يعني أيضا عدم تطبيق حقوق الركاب، مثل التعويض عن الرحلات الملغاة.