فون دير لاين: لا يمكن تبرير التصعيد العسكري في غزة

انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشدة اليوم الثلاثاء توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت فون دير لاين" لطالما أيدت المفوضية الأوروبية حق إسرائيل في الأمن والدفاع عن نفسها وستواصل ذلك، ولكن هذا التصعيد واستخدام القوة غير المتناسب ضد المدنيين لا يمكن تبريرهما وفق القانون الانساني والدولي".

وأضافت بعد محادثة هاتفية مع ملك الأردن عبد الله الثاني: "توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، الذي يستهدف البنية التحتية المدنية، ومن ضمنها مدرسة تأوي إليها الأسر الفلسطينية النازحة، مما أسفر عن مقتل مدنيين ومن بينهم أطفال، يعد أمرا بغيضا".

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل" بالوقف الفوري للتصعيد الحالي" وحركة حماس بالإفراج عن بقية الرهائن.

كما طالبت فون دير لاين إسرائيل برفع الحصار عن غزة.

وقالت فون دير لاين " التزام أوروبا نحو تحقيق سلام عادل وشامل ودائم على أساس حل الدولتين لا يتزعزع".