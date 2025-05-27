أجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، زيارة تفقدية لعدد من المحاور والطرق الحيوية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة القاهرة الجديدة، برفقة قيادات الوزارة.

بدأ الوزير جولته من العاصمة الإدارية، حيث تابع الأعمال الجارية في عدد من المحاور الرئيسية مثل محور بن زايد الجنوبي وميدان كاتدرائية ميلاد المسيح وساحة الشعب، واستمع إلى شرح مفصل من المهندس محمد عادل، رئيس جهاز العاصمة، حول أطوال وعروض المحاور، والمخططات التطويرية المرتبطة بها.

كما تفقد "الشربيني" مدينة القاهرة الجديدة، واطلع على أعمال تطوير محور التسعين الشمالي ومحور 24، ومرّ على محور التسعين الجنوبي، موجها ببدء تطويره ورفع كل المخلفات لتحسين المشهد الحضاري، مشدداً على تكثيف الحملات الدورية للقضاء على أي مظهر عشوائي.

وأكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز المدينة، أن مشروع تطوير التسعين الشمالي يشمل إعادة تأهيل الطريق بالكامل وتوسعة الحارات المرورية وتحديث الأرصفة وممرات المشاة، في إطار خطة شاملة لتحسين كفاءة الطرق بالعاصمة الجديدة.

وأشار الغيطي إلى أن محور 24 (مصطفى خليل) يعد شرياناً حيوياً يربط بين مناطق عدة بالتجمع الأول والخامس وبيت الوطن، وشهد أعمال تطوير واسعة لتحسين البنية التحتية وتجميل المشهد العام.