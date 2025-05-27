محافظ القاهرة يتفقد مشروع تطوير مدينة الأمل «عزبة الهجانة سابقا» بحي شرق مدينة نصر

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة ميدانية، اليوم الثلاثاء، لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع تطوير وإعادة تسكين مدينة الأمل الجديدة «عزبة الهجانة» سابقًا بحى شرق مدينة نصر.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال إعادة تخطيط وتطوير المدينة والتى تتم وفق نموذج التنمية بالمشاركة مع القطاع الخاص، تستهدف تنفيذ مشروع متكامل للمواطنين يتوافر به كافة المرافق والخدمات لتوفير حياة كريمة لهم ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق غير المخططة.

واطمأن محافظ القاهرة، خلال جولته الميدانية، على مراحل التنفيذ والتزام المقاولين بالجداول الزمنية المحددة، مع التأكيد على معايير الجودة والأمان.