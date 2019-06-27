أعلن قصر باكنجهام، اليوم الخميس، أن دوق ساسكس الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس ميجان ماركل سيجريان أول جولة خارجية إلى جنوب إفريقيا، الخريف القادم بصحبة ابنهما "أرشى هاريسون".

وأضاف قصر باكنجهام - في بيان نشره عبر حسابه بموقع (انستجرام)، حسبما ذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية - أن الزوجين أكدا عزمهما إجراء الزيارة القادمة، معربين عن تطلعهما في مقابلة شعب جنوب إفريقيا والاستمرار في التوعية بأهمية التأثير الكبير الذي يتركه عمل المجتمعات المحلية في دول الكومنولث والدول الأخرى.

يذكر أن الزيارة هي الأولى للأمير أرشي هاريسون الذي ولد في مايو الماضي.