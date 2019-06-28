البحرين تستنكر اعتداء متظاهرين على سفارتها في العراق وتستدعي السفير للتشاور

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية استنكارها للاعتداء الذي استهدف مبنى سفارتها في العراق، من قبل متظاهرين، وأدى إلى أعمال تخريبية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا».

وقررت الخارجية البحرينية، استدعاء سفيرها في العراق للتشاور في هذه الأحداث التي شهدتها السفارة، الخميس.

كما حملت الحكومة العراقية المسؤولية التامة لحماية سفارة وقنصلية البحرين في العراق، وجميع العاملين فيهما، وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961.

واقتحم متظاهرون في العاصمة العراقية بغداد، السفارة البحرينية، في ظل توارد أنباء عن أن المتظاهرين كان بحوزتهم أسلحة.