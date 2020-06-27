مهاتير محمد: المعارضة الماليزية تدعم اختيار شفيع فضل لمنصب رئيس الوزراء

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صرح رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد أن بعض الأحزاب المعارضة الماليزية سوف تدعم شفيع فضل كمرشح لشغل منصب رئيس الوزراء القادم .

وقال مهاتير في تصريح اليوم السبت إن أحزاب المعارضة هى حزب صباح التراثي (اريسان) و حزب العمل الديمقراطي "دي ايه بي " و الحزب الاستئماني الوطني (أمانة).

وأضاف مهاتير في التصريحات التي أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء، أنه تم اختيار شفيع لأنه من بين الزعماء السياسيين الذين عارضوا المخالفات التي ارتكبتها الحكومة بقيادة حزب الجبهة الوطنية (باريسان ناشونال) والتي كانت تتولى إدارة شؤون البلاد قبل الانتخابات العامة الرابعة عشر .

وتابع مهاتير أن هذه الأحزاب اتفقت أيضا على تولى أنور إبراهيم منصب النائب الأول لرئيس الوزراء وتولى محرز مهاتير منصب النائب الثاني لرئيس الوزراء.

وذكر مهاتير أنه سيتم التقدم بطلب إجراء اقتراع لسحب الثقة من رئيس الوزراء محي الدين ياسين قريبا في البرلمان.

وانقسم تحالف المعارضة في ماليزيا بسبب اختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء.