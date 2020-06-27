سعد لمجرد يستعد لطرح أغنيته الجديدة «عدى الكلام»

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يستعد النجم المغربي سعد لمجرد لطرح أحدث أغنياته بعنوان "عدى الكلام"، وهى من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما.

ومن جانبه أشار لمجرد عبر خاصية الاستوري عبر موقع انستجرام إن الأغنية ستطرح في 7 يوليو المقبل.

وشارك لمجرد جمهوره فيديو من كواليس تصوير كليب أغنية "يخليك للي" وهي من ألحان وكلمات وتوزيع جلال الحمداوي.

يذكر أن لمجرد طرح مؤخرا كليب أغنية "انساى" بمشاركة الفنان محمد رمضان، وتم تصويره في باريس، واستطاع أن يتخطى حاجز 250 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، والكليب من إخراج حسام الحسيني.

كما حقق كليب أغنية "آسف حبيبي" مع فريق فناير، الذي طرحه في فبراير الماضي ما يقرب من 50 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.